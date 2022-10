Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Küssaberg/Stühlingen: Vier Beanstandungen wegen mutmaßlicher Drogenfahrten

Freiburg (ots)

Über das verlängerte Wochenende hat die Polizei, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Zoll, im östlichen Landkreis Waldshut vier mutmaßliche Fahrten unter Drogeneinfluss beendet. Am Freitagabend, 30.09.2022, stoppte eine Polizeistreife in Küssaberg-Kadelburg einen 24 Jahre alten Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle. Da der Mann typische Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte, wurde ein Schnelltest gemacht, der positiv auf die Beeinflussung durch THC ausfiel. Ebenfalls in Kadelburg war am Samstag, 01.10.2022, gegen 22:30 Uhr, ein zweiter Autofahrer auffällig. Penetranter Cannabisgeruch aus dem Innenraum war ein Hinweis, der zweite ein positiver Drogentest auf THC. Der 20-jährige übergab dann auch eine kleine mitgeführte Menge an Cannabis freiwillig den kontrollierenden Beamten. Am Grenzübergang in Waldshut war am Montagmittag, 03.10.2022, für einen 24-jährigen Autofahrer Schluss. Eine kleine Menge Marihuana fand sich im Auto, zudem hatte der Fahrer keinen in Deutschland gültigen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss, was wiederum ein Drogentest bestätigte. Am Montagabend schließlich war in Klettgau-Erzingen eine 24-jährige Autofahrerin vom Zoll kontrolliert worden. Ein Drogentest bestätigte ihre mutmaßliche Beeinflussung durch Drogen. Bei allen Fahrenden wurde eine Blutprobe erhoben.

