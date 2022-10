Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Kabelbrand in Wohnhaus - ein Bewohner muss vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 30.09.2022, kam es in einem Wohnhaus in Hürrlingen zu einem Schmorbrand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein Defekt an der Stromzuleitung zu einem Kurzschluss im Hauses geführt haben. In der Folge verrauchte das Haus stark, ein offenes Feuer gab es nicht. Ein Bewohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, dürfte das Geschehen aber unversehrt überstanden haben. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf mit 21 Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz.

