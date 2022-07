Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Von Quartett angegriffen - 23-Jähriger leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben vier Unbekannte am Nordbahnhof in der Herforder Straße einen 23-jährigen Mann angegriffen, leicht verletzt und ihm Wertgegenstände gestohlen.

Den Erkenntnissen nach war der Bad Oeynhausener gegen 1.45 Uhr aus einem Zug gestiegen, als er an Gleis 2 unvermittelt von zwei Personen angegriffen wurde. Kurz darauf gesellten sich zwei weitere Unbekannte zu den Aggressoren hinzu. In der Folge setzte man dem mittlerweile zu Boden gegangenen 23-Jährigen aus der Personengruppe mit Schlägen und Fußtritten zu. Hierbei entrissen ihm die Unbekannten eine schwarze Jacke der Marke Prada samt Mobiltelefon und Geldbörse. Anschließend flüchtete das Quartett über die Treppe zur Bahnhofsunterführung und entfernte sich weiter in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der Geschädigte konnte die offenbar eine Kapuze tragenden vier Angreifer in einem ungefähren Alter von etwa 15-20 Jahren beschreiben. Zwei oder drei Personen waren den Angaben nach blond. Während die Mehrzahl der Unbekannten graue Kapuzenpullover und graue Jogginghosen getragen haben soll, war eine Person mit einer Jogginghose in der Farbe Lila bekleidet. Möglicherweise kommunizierten die Täter in polnischer Sprache, so das Opfer gegenüber der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell