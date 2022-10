Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fußgängerin - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen zur Kollision zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Die 41 Jahre alte Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen am Bein und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. In Höhe des Bahnhofsplatzes hatte die Fußgängerin die Fahrbahn betreten. Eine herannahende 66 Jahre alte Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin stürzte in der Folge auf die Straße. Das Auto blieb unbeschädigt. Aufgrund eines dort stattgefundenen Flohmarktes hofft die Polizei auf Zeugen. Personen, die den Unfallablauf beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

