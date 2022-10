Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zeugensuche nach mutmaßlicher Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.10.2022, gegen 11:45 Uhr, kam es in Unterlauchringen an der Kreuzung Bundesstraße/Martin-Luther-Straße zu einer mutmaßlichen Unfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines in Richtung Oberlauchringen fahrenden schwarzen Renault Clio soll rechts geblinkt und seine Geschwindigkeit verringert haben, so dass der Eindruck entstanden sein soll, dass dieser in die Martin-Luther-Straße einbiege. Ein an dieser Einmündung wartender 33 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr deshalb an. Er bemerkte dann, dass der Renault doch geradeaus weiterfuhr und rangierte sein Auto zurück. Dabei kollidierte er mit einem dahinter wartenden VW. Der Renault-Fahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl er noch dem in der Straße stehenden Ford ausweichen musste. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

