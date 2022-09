Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Hochstädten: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Bensheim-Hochstädten (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Mühltalstraße rückte in der Zeit von Mittwoch (14.9.) bis Freitag (16.9.)in das Visier unbekannter Krimineller. Sie verschafften sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am darauffolgenden Freitag nach derzeitigen Erkenntnissen über einen Gartenzaun Zutritt zu dem Anwesen und brachen die Haustür auf. Im Inneren wurden Zimmer und Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob sie dabei Beute gemacht haben, muss aktuell noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell