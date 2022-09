Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Korrektur: 26-Jähriger nach Streit in Gewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 05:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Sammelunterkunft in der Schaichhofstraße in Altdorf, nachdem ein Zeuge eine handgreifliche Auseinandersetzung gemeldet hatte. Am frühen Morgen soll es zwischen einem 26 Jahre alten Mann und einer 42 Jahre alten Frau zu verbalen Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten gekommen sein. Ein 56 Jahre alter Zeuge war auf den Streit aufmerksam geworden, kam der Frau zur Hilfe und verständigte die Polizei. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme löste der Brandmeldealarm der Unterkunft aus. Die eingesetzten Beamten evakuierten daraufhin das Gebäude. Anschließend löschten sie mit einem Handfeuerlöscher den Brand, der in den Wohnräumen der 42-Jährigen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren rückten mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 48 Wehrkräften aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der 26-Jährige, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Dort beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell