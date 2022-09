Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 10:30 Uhr in der Benzstraße in Renningen zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Sachschaden von rund 18.500 Euro. Ein 58-jähriger Opel-Lenker befuhr die Raitestraße in Richtung Industriestraße. An der Kreuzung zur Benzstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 47-jährigen VW-Lenker, der die Benzstraße in Richtung Nord-Süd-Straße befuhr. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der 47-Jährige sowie sein mitfahrender 10-jähriger Sohn leichte Verletzungen zuzogen. Der 58-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

