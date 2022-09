Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Wohnungseinbruch in der Lilienstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend zwischen 19:50 Uhr und 21:30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lilienstraße in Aidlingen ein. Durch Aufhebeln einer Türe im Untergeschoss verschafften sie sich Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden folglich mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

