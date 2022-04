Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife stoppt Drogenfahrt am Auestadion: Beifahrer flüchtet mit Haschisch und wird bei Fahndung in Innenstadt festgenommen

Kassel (ots)

Kassel: Eine Autofahrt, offenbar unter dem Einfluss von Drogen, endete für einen 24-Jährigen aus Kassel in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einer Polizeikontrolle. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal hielt den VW, der zuvor auf der A 49 unterwegs gewesen war, gegen 0:40 Uhr auf der B 3 am Auestadion an. Da der 24-Jährige in den Verdacht geriet, das Auto berauscht gesteuert zu haben, musste er die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten. Sein Beifahrer hatte allerdings sofort zu Fuß die Flucht ergriffen, als der Wagen anhielt. Zwar führte die Fahndung nach dem flüchtigen Mann nicht mehr zu seiner Festnahme in der Nähe, dafür aber kurze Zeit später in der Innenstadt. Eine Streife des Reviers Mitte hatte gegen 1 Uhr am Stern einen Mann beobachtet, der gerade in ein Minicar einsteigen wollte und eine Tasche auf die Rücksitzbank des Wagens stellte. Die Kontrolle des Fahrgastes, auf den die Beschreibung des zuvor am Auestadion geflüchteten Beifahrers zutraf, brachte schließlich Aufschluss darüber, warum dieser sofort das Weite gesucht hatte: In der Tasche fanden die Polizisten über 90 Gramm Haschisch und eine kleinere Menge Marihuana. Die Drogen stellten sie daraufhin sicher, den 33-Jährigen aus Vellmar nahmen sie vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell