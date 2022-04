Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Überfall auf eine Spielothek in der Wolfhager Straße.

Kassel (ots)

Am Montag, den 18.04.2022 ereignete sich gegen 03:45 Uhr ein Überfall auf eine Spielothek in der Wolfhager Straße. Ein Mann hatte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Spielothek betreten und die Angestellte und eine weitere Person mit einer Schusswaffe bedroht. Er begab sich hinter den Tresen und entnahm aus einem Gefäß überwiegend Münzgeld und füllte dieses in eine mitgeführte weiße Plastiktüte. Im Anschluss verließ er die Spielothek in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos und die Ermittlungen dauern an.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, stämmig. Mund und Nase waren mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole und führte eine weiße Plastiktüte mit.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

