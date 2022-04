Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Diemelsee-Wirmighausen: Tragischer Unfall bei Aufbauarbeiten eines Osterfeuers

Kassel (ots)

Am Samstag, 16. April 2022, kam es gegen 17:30 Uhr in Diemelsee-Wirmighausen zu einem tragischen Unfall. Beim Aufbau des bevorstehenden Osterfeuers brach die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion zusammen und begrub dabei mehrere Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam für einen 31-Jährigen Mann aus Diemelsee-Wirmighausen jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort. Weitere sieben männliche Personen im Alter zwischen 15 - 27 Jahren wurden teilweise erheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser nach Korbach, Bad Arolsen und Kassel verbracht. Einsatzkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Diemelsee, des DRK Waldeck-Frankenberg und ein Kriseninterventionsteam sind vor Ort im Einsatz. Die Einsatzstelle ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Waldeck Frankenberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

