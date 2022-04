Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tankstelleneinbruch in Ihringshausen: Täter mit Clown-Maske erbeutet Zigaretten; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Ein Unbekannter mit Clown-Maske ist in der Nacht zum Karfreitag in eine Tankstelle in Fuldatal-Ihringshausen eingebrochen. Der Täter hatte es auf Zigaretten abgesehen, von denen er eine noch unbestimmte Anzahl an Packungen entwendete und anschließend flüchtete. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Einbruch in die Tankstelle in der Veckerhagener Straße hatte gegen 0:50 Uhr in der Nacht stattgefunden. Die Tatzeit lässt sich relativ genau bestimmen, da sowohl die Alarmanlage der Tankstelle auslöste als auch eine Zeugin den Täter auf der Flucht in Richtung Kassel beobachtete. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Wie sich am Tatort herausstellte, hatte der Einbrecher mit einem unbekannten Gegenstand eine Glasscheibe der Fensterfront des Verkaufsraumes eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in das Gebäude geklettert.

Der schwarz gekleidete Täter, der eine Clown-Maske trug, soll auf seiner Flucht eine große rote und eine große weiße Tüte getragen haben, in denen er offenbar die Beute abtransportierte.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tankstelleneinbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

