Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Jugendliche randalieren in Gemeindehalle

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr in der zu diesem Zeitpunkt geöffneten Gemeindehalle in der Neckarkanalstraße in Aldingen zu mehreren Sachbeschädigungen. Gewaltsam wurden hierbei Einrichtungsgegenstände und Gebäudeteile beschädigt. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den Tätern um drei männliche Personen im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren gehandelt haben. Zwei der Jugendlichen seien von schlanker, der dritte von kräftiger Statur gewesen. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07154 1313-0 entgegen.

