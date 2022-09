Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 20-Jähriger rassant unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen kurz vor Mitternacht wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen in der Herrenberger Straße in Böblingen auf einen BWM aufmerksam, der während der Fahrt seinen Motor aufheulen ließ. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem BMW. Dieser beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und fuhr über die Schickardstraße in Richtung Ehingen. Hierbei überschritt der BMW die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer massiv. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Ehningen konnten die Beamten den BMW einholen und einer Kontrolle unterziehen. Der 20-jährige BMW-Lenker muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

