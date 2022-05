Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe lenken beim Geldwechsel ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Zwei Unbekannte lenkten mit einem Wechseltrick am Montag, den 16.05.2022, eine Angestellte einer Gaststätte erfolgreich ab.

Zwei Männer betraten gegen 19:00 Uhr das Restaurant an der Obernstraße/ Goldstraße und bestellten an der Theke ein Getränk. Die fälligen Kosten von 3,20 Euro bezahlte einer der Unbekannten mit einem 100 Euro Schein. Während der Geldschein auf dem Tresen lag, suchte die Angestellte das Wechselgeld zusammen und übergab es mit einem 50 Euro Schein. Die Entgegennahme des 50 Euro Scheins lehnte der Mann ab, so dass die Angestellte erneut nach Wechselgeld suchte. Anschließend verließen die Täter das Lokal mit dem Getränk, dem Wechselgeld und dem 100 Euro Schein. Wenig später bemerkte das Opfer den Diebstahl des Geldes vom Tresen und informierte die Polizei.

Die Angestellten beschrieben die Täter als circa 30 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß. Einer trug eine Sonnenbrille und hielt eine Bierdose in der Hand. Die Männer sprachen schlecht Deutsch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell