POL-BI: Zwei Unfälle mit LKW auf der Autobahn 2

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 16.05.2022, brachen unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug auf. Sie entkamen mit ihrer Beute vom Tatort in der Schillerstraße, in der Nähe der Bahnunterführung, in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 07:00 Uhr wurde die Polizei über den Diebstahl von Werkzeug informiert. Aus dem Fahrzeug, einem VW Crafter, welches auf ...

