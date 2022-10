POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 18- und 41-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Raubes in Untersuchungshaft

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag gegen kurz nach 15.00 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Renault Modus die Großsachsener Straße in Weinheim, OT Oberflockenbach, in Fahrtrichtung Rippenweier. Ein 70-Jähriger VW Beetle-Fahrer befuhr die selbe Straße in entgegengesetzter Richtung. ...

