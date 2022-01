Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

24. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 21.01.2022 - Oststeinbek

Am 21. Januar 2022 kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Stormarnstraße / Möllner Landstraße in Oststeinbek zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 71- jährige Hamburgerin mit ihrem Honda Jazz die Stormarnstraße in Richtung Möllner Landstraße. An der Kreuzung musste sie an Ampel anhalten, da diese für sie rot anzeigte. Nachdem die Ampel auf grün umschaltete bog sie nach links in Richtung Hamburg ab und übersah hierbei einen 16- jährigen Oststeinbeker, der die Möllner Landstraße überquerte. Der 16- Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell