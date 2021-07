Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft Fahrer von Transport- und Logistikunternehmen

Düsseldorf (ots)

19 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf sowie drei Beamte der Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Düsseldorf prüften in Zusammenarbeit mit der Landespolizei sowie der Stadtkasse Düsseldorf am 30.6. die Beschäftigungsverhältnisse von Fahrern der Transport- und Logistikbranche. Dazu zogen sie 31 gewerbliche Fahrzeuge direkt aus dem laufenden Verkehr der Erkrather Straße und überprüften 40 Personen.

Bei der Kontrolle ergaben sich folgende Verdachtsfälle:

- Verdacht auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in drei Fällen - Verdacht auf Sozialleistungsbetrug in zwei Fällen - Verdacht auf Mindestlohnverstöße in fünf Fällen

Durch die Beteiligung der Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Düsseldorf konnten darüber hinaus rund 2.000 Euro fälliger Kfz-Steuer von säumigen Haltern beigetrieben werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell