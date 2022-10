Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Tödlicher Radfahrersturz - Barnstorf, Nächtliche Verfolgungsfahrt - Bassum, Einbrüche ---

Rehen - Tödlicher Radfahrersturz

Vermutlich durch einen Sturz verstarb am Sonntag ein 84-jähriger Radfahrer an der Nienburger Straße (B 214) in Rehden. Der 84-Jährige befuhr mit einem Pedelec zusammen mit seiner Ehefrau auf einem Geh- und Radweg an der Nienburger Straße Richtung Sulingen. Als die Ehefrau sich umschaute, war der Ehemann nicht mehr zu sehen. Sie wendete und fand ihren Mann neben der Fahrbahn im Graben liegend. Zusammen mit Ersthelfern wurde der Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Die Reanimation durch den Rettungsdienst verlief jedoch erfolglos, der 84-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen muss der 84-Jährige während der Fahrt gestürzt und in den Straßengraben gefallen sein. Die Ehefrau und Ersthelfer wurden durch Notfallseelsorger betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Barnstorf - Nächtliche Verfolgungsfahrt

In der Nacht zum Montag verfolgte die Polizei einen flüchtenden Pkw von der B 51 in der Nähe Barnstorfs bis zu einem zu einem Gehöft in Eydelstedt. Aufgrund des hohen Eigenrisikos brach die Polizei die Verfolgung dort ab. Gegen 01.30 Uhr war einer Polizeistreife ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf der B 51 / Dammershausen aufgefallen. Als die Polizei den Pkw-Fahrer anhalten wollte, gab dieser Gas und flüchtete. Die Aufforderungen zum Anhalten, auch mit Blaulicht und Martinshorn, missachtete der Fahrer. Mit hoher Geschwindigkeit verließ er die B 51 und fuhr über Feldwege und auch Felder in Richtung Eydelstedt. Ein zu hohes Eigenrisiko aufgrund der hohen Geschwindigkeit und des unwegbaren Geländes führte zum Abbruch der Verfolgung. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Am heutigen Vormittag konnte der Pkw, VW-Passat, in der Nähe Eydelstedts, Neu Eydelstedter Straße, Heideweg, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht und des Fahrers aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht die Verfolgungsfahrt wahrgenommen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Bassum - Einbruch / Einbruchsversuch

Am Sonntag versuchten Unbekannte zwei Mal im Raum Bassum einzubrechen. Gegen 17.15 meldete ein aufmerksamer Nachbar drei verdächtige Personen in Nordwohlde, die sich auf dem Grundstück der verreisten Nachbarn zu schaffen machten. Er verwies sie vom Hof und die jungen Männer konnten unerkannt entkommen. Der zweite Einbruch fand gegen 22:30 Uhr im Industriegebiet Bassum statt. Die Täter gelangten über einen Zaun auf das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes, schlugen die Eingangstür ein und durchsuchten die Büroräume. Die gewaltsame Öffnung des Tresors misslang, so dass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Graffiti-Sprayer gesucht

Die Bassumer Polizei sucht einen Sprayer, der bereits am Wochenende 02. / 03.10.2022 die Hausfassade eines Gebäudes an der Bremer Straße / Ecke Blumenstraße beschmiert hat. Die weiße Fassade wurde mit orangene Buchstaben "verziert" und anschließend laienhaft mit weißer Farbe übermalt. Vielleicht hat jemand diese Sachbeschädigung beobachtet und kann Hinweise dazu geben? Tel. 04241 / 971680.

Sulingen - Kraftfahrzeugdiebstahl

Im Zeitraum vom 07.10.2022, 18.30 Uhr, bis 08.10.2022, 10.30 Uhr, wurden von einem Parkplatz eines Firmengeländes eines Autohauses an der Berliner Straße zwei hochwertige Fahrzeuge von unbekannten Tätern entwendet. Die Diebe entwendeten einen Toyota Landcruiser und einen Toyota RAV4. Hinweise zu den entwendeten Fahrzeugen bzw. verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

