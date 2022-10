Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 09.10.2022

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Barnstorf - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Samstagnachmittag kommt es in der Zuckmayerstraße in Barnstorf zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich über die rückwärtige Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus und entwendet diverse Schmuckstücke. Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst Hinweise zur Tat liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710.

Lembruch - Tageswohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus

Am 08.10.2022, gegen 13:30 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter über die rückwärtige Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schwanenweg in Lembruch. Es werden Schmuckstücke und Bargeld entwendet. Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst Hinweise zur Tat liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710.

Polizeikommissariat Weyhe

Weyhe - Diebstahl aus Garage

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 22:00 bis 09:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer vermutlich unverschlossenen Garage in Weyhe-Dreye in der Straße "Auf dem Damm." Die bislang unbekannten Täter entwenden zwei Kettensägen und ein ferngesteuertes Auto. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000,00 EUR.

Stuhr - Tageswohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter drangen in Stuhr, Gemeindeteil Seckenhausen/Neukrug, in ein Einfamilienhaus im Nelkenweg ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Wohnbereich und entwenden diverse Einrichtungsgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000,00 EUR.

Stuhr - Einbruchsdiebstahl aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18:30 bis 07:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebes in Stuhr, Brinkum Nord, zu einem Einbruchdiebstahl aus einem abgestellten Pkw. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das hintere linke Fahrzeugfenster Zugang zu dem Pkw und entwendeten unter anderem diverse Alkoholika. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500,00 EUR.

Polizeikommissariat Sulingen

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 23-Jährige aus Rehburg-Loccum mit einem Ford Transit die L349 aus Richtung Steyerberg kommend in Richtung Kirchdorf. In einer Linkskurve kam der Ford Transit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er ins Schleudern geriet und anschließend auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Baum zusammenstößt. Die Fahrzeugführerin und alle fünf Fahrzeuginsassen (2-Jährige, 6-Jähriger, 10-Jähriger, 15-Jähriger und 32-Jährige aus Drakenburg) wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 10.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell