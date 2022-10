Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz und Barnstorf, Verkehrsunfälle mit Gegenverkehr - Twistringen, Vier Ladendiebe nach Flucht festgenommen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Glück im Unglück hatte gestern gegen 07.00 Uhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin auf der Osnabrücker Straße (B 51) in Branstorf. Sie fuhr Richtung Diepholz, als sie aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Ihr Pkw kollidierte mit einem Lkw-Sattelzug. Da beide Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit in der Ortschaft unterwegs waren, wurde die 22-jährige Fahrerin nur leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.

Drentwede - Einbruch

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch sind Unbekannte auf einem Anwesen im Schmolter Weg in insgesamt fünf Scheunen und ein Wohnhaus eingebrochen. In alle Gebäudeteile drangen der oder die Täter gewaltsam ein. Auch wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht. Der Schaden und was entwendet worden ist, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Das hätte auch anders ausgehen können! Ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich dunkler BMW, hat gestern Abend gegen 19.10 Uhr auf der B 51 in Diepholz überholt, trotz Gegenverkehr. Nur durch aufmerksames Verhalten und Ausweichen wurde ein schwerer Unfall verhindert. Der unbekannte Pkw hatte unmittelbar nach dem Kreisverkehr B 69 / B 51 in Richtung Lemförde einen Lkw überholt. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr erkannte die Situation und versuchte auszuweichen. Beide Außenspiegel berührten sich und der Verursacher fuhr unbeirrt Richtung Lemförde weiter. Zeugen des Unfalles, insbesondere der Lkw-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Twistringen - Vier Ladendiebe festgenommen

Am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr konnte die Polizei nach Ladendiebstahl und Flucht vier junge Männer in Twistringen festnehmen. Dier Vier hatten zuvor im ALDI-Markt, Große Straße, Waren in Taschen und Rucksäcke verstaut und wollten damit die Kasse passieren. Als sie angesprochen wurden, ließen sie das Diebesgut zurück und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und konnte alle Vier nach und nach in Twistringen antreffen und festnehmen. Die vier Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren aus Bad Fallingbostel wurden für weitere Ermittlungen der Dienststelle in Syke zugeführt.

Bassum - Fehler beim Abbiegen

Eine 62-jährige Delmenhorsterin wollte am Mittwoch gegen 07.10 Uhr von der B51 nach links in Richtung Osterbinde abbiegen und übersah den PKW einer entgegenkommenden 22-jährigen Frau aus Sulingen. Die beiden PKW stießen frontal zusammen und beide Frauen wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Außerdem waren beide Fahrzeugen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 12000 Euro.

Süstedt - Unüberlegtes Überholmanöver

Durch ein riskantes Überholmanöver ist es am Mittwoch um 18:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Trecker und einem überholenden Pkw Ford gekommen. Der 55-jährige PKW-Fahrer fuhr auf der Straße "Im Stroh" hinter einem PKW und einem Trecker-Gespann her, die auf Grund von Gegenverkehr bereits die Geschwindigkeit reduziert hatten. Dies dauerte dem Mann aus Bruchhausen-Vilsen scheinbar zu lange und er setzte zum Überholen an. Genau in diesem Moment bog die 22-jährige Trecker-Fahrerin aus Osterholz nach links auf eine landwirtschaftliche Fläche ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell