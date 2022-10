Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Weyhe, Kind leicht verletzt - Ehrenburg, Medizinscher Notfall führt zum Unfall ---

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall

Ein 44-jähriger Syker wollte am Dienstag um 16.45 Uhr aus der Gesseler Straße nach links auf die Nordumgehung einbiegen, übersah dabei eine aber entgegenkommende 52-jährige Frau aus Barrien. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden PKW und die Frau wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille, so dass auch sein Führerschein mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 13000 Euro.

Syke-Gessel - Verkehrsunfall

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Barrien wollte am Dienstag früh gegen 7.00 Uhr von einem Parkplatz nach links auf die Straße "An der Wassermühle" auffahren. Dabei übersah sie eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Okel, die mit ihrem PKW in Richtung Gessel unterwegs war. Es kam zur Kollision und die Okelerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Beide Pkw waren noch fahrbereit; trotzdem entstand ein Sachschaden von ca. 16000 Euro.

Weyhe - Kind verletzt

Am Dienstag gegen 14 Uhr wurde ein 10-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Leeste, Hauptstraße gegenüber dem Henry-Wetjen-Platz, verletzt. Eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weyhe wollte aus einer Ausfahrt nach links in Fahrtrichtung Leeste einbiegen und übersah das Mädchen, das mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg fuhr. Es kam zu Zusammenstoß, wobei sich Beide leicht verletzten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Ehrenburg - Medizinscher Notfall führt zum Unfall

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer ist am heutigen Morgen vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles in Stocksdorf verunfallt. Zeugen hatten den Pkw gegen 07.30 Uhr ganz langsam fahrend auf einer Gemeindestraße wahrgenommen. Danach war der Fahrer ungebremst über die Landesstraße 341 gefahren und schließlich gegen einen Baum. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 03.10.22 auf den 04.10.22, zwischen 20 Uhr und 07 Uhr, kam es in Sulingen, Vor dem Büchenberg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher war mit einem Fahrzeug gegen die Front eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Dabei entstand am Mercedes ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei Sulingen nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 04271/9490 entgegen.

Dörrieloh - Verkehrsunfall mit Sattelzug und Pkw

Am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr kam es auf der L347 in Höhe der Ortschaft Dörrieloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der 68-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Landstraße in Richtung Varrel, als sich ein Zwillingsreifen des Zuges löste und mit dem Auto eines 78-jährigen Audifahrers zusammenstieß. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und auf der anliegenden Wiese zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 18000 Euro

