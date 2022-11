Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle

Zeuge sieht verdächtigen Transporter

Emmerich (ots)

Durch ein Rolltor sind unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in die Lagerhalle einer Firma am Groendahlschen Weg eingedrungen. Gegen etwa 03:20 Uhr sah ein Zeuge einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen, der auf das Firmengelände fuhr. Gegen 03:30 Uhr fuhr der Wagen auf der Duisburger Straße in Richtung Innenstadt. In der Zwischenzeit hatten sich die unbekannten Täter offenbar Zutritt in die Lagerhalle verschafft und dort Einzelteile für die Produktion von Feuerzeugen gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu dem Transporter geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

