Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Freitagabend (23.12., 19.05 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen gestürzten Motorradfahrer auf dem Storksweg informiert, welcher sich schwere Verletzungen zuzog. Den Erkenntnissen nach befuhr der 45-jährige aus Herzebrock-Clarholz den Storksweg in Richtung Marienfelder Straße. Etwa in Höhe der Einmündung Zum Poggenbach verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, geriet nach links und stürzte in den angrenzenden Straßengraben.

Ein Ersthelfer kümmerte sich um den gestürzten Kradfahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 45-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde eine anschließende Blutprobe angeordnet. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Der Rettungsdienst transportierte den Mann aus Herzebrock-Clarholz daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Oelde.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Bergung und den Abtransport des Motorrades. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell