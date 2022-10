POL-NE: Vorfahrt missachtet - 80 Jahre alter Radfahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Meerbusch (ots) - Die Polizei wurde am Mittwoch (26.10.) zu einem Pkw Aufbruch in Meerbusch gerufen. Eine 60-jährige Düsseldorferin hatte ihr Fahrzeug in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr auf einem Parkplatz am Friedhofweg geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass eine Scheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Das Kriminalkommissariat ...

mehr