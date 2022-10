Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Pkw - Aufbruch gesucht

Meerbusch (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch (26.10.) zu einem Pkw Aufbruch in Meerbusch gerufen. Eine 60-jährige Düsseldorferin hatte ihr Fahrzeug in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr auf einem Parkplatz am Friedhofweg geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass eine Scheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück. Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell