POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Dienstag (25.10.) 06:30 Uhr bis Mittwoch (26.10.) 16:00 Uhr wurde eine 45-jährige Meerbuscherin auf der Schulstraße Opfer eines Einbruches. Der Sohn der Meerbuscherin stellte diesen Einbruch am Mittwoch gegen 16:00 Uhr fest. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu dem Haus und entwendete nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Anschließend flüchtete er unerkannt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

