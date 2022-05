Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-Jährige Samstagmorgen angegriffen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrückn (FK) - Am Samstagmorgen (30.04., 07.25 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine verletzte 28-jährige Frau an der Raiffeisenallee informiert. Den Angaben nach wurde die Frau durch einen Unbekannten angegriffen, als sie in ihr Fahrzeug, einen dunklen Mercedes, einsteigen wollte. Der Unbekannte habe die Frau aus Rheda-Wiedenbrück von hinten geschlagen und ihr an der Kleidung gerissen, bevor er unerkannt flüchtete. Zum Tatzeitpunkt soll er weiße Sneaker getragen haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

