Polizei Gütersloh

POL-GT: Kein Spass! Randale an der Grundschule in Peckeloh

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Samstagvormittag (30.04., 11.00 Uhr) und Montagmorgen (02.05., 06.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Sporthalle einer Grundschule an der Straße Peckeloh gewütet . Die Täter randalierten zunächst auf dem gesamten Außengelände, anschließend gelangten sie rechtswidrig in die Sporthalle. In der Sporthalle, auf dem Außengelände und auf den Spielgeräten der Kinder hinterließen sie eine ekelerregende Spur der Verwüstung. Darüber hinaus warfen sie eine Fensterscheibe ein und rissen einen Mülleimer aus der Fassung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer ist rund um den Tatzeitraum auf Personen in der Umgebung aufmerksam geworden? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell