POL-GT: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am frühen Samstagabend (30.04., 17.50 Uhr) zu einem Brand auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße gerufen. Zeugen meldeten das Feuer, welches in einem Nebengebäude auf dem Grundstück ausgebrochen war. Das Gebäude wurde unter anderem als Abstellraum für Mülltonnen genutzt. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt ...

mehr