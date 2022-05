Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Nebengebäudes an der Mittelstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am frühen Samstagabend (30.04., 17.50 Uhr) zu einem Brand auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße gerufen. Zeugen meldeten das Feuer, welches in einem Nebengebäude auf dem Grundstück ausgebrochen war. Das Gebäude wurde unter anderem als Abstellraum für Mülltonnen genutzt. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Das Gebäude brannte komplett aus. Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell