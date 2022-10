POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - 13-Jährige in Krefeld angetroffen

Kaarst (ots) - Am Montag (24.10.) stießen gegen 18:45 Uhr zwei sich entgegenkommende Fahrradfahrer auf der Neersener Straße zusammen. Eine 42-jährige Neusserin befuhr den Radweg der Neersener Straße aus Richtung Neuss. Ein 46-jähriger Neusser befuhr den gleichen Radweg in Richtung Neuss. In Höhe eines Schnellrestaurants kam es dann zum Zusammenstoß der Radfahrer, bei dem sich beide leicht verletzten. In der ...

