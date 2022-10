Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Kontrollaktion von Polizeipräsidium Mannheim und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim führte am gestrigen Donnerstag gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneut eine großangelegte Kontrollaktion zur Steigerung der Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln im Bereich der Haltestelle Bahnhof "Edingen" durch.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr überprüften 27 Beamtinnen und Beamte unter Federführung des Polizeireviers Ladenburg zusammen mit rund 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der rnv an einer stationären Kontrollstelle an der Straßenbahnhaltestelle "Bahnhof Edingen" Fahrgäste der Straßenbahnen in beiden Fahrtrichtungen.

Im Rahmen der nach ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegten Kontrollen wurden in knapp vier Stunden nachfolgende Feststellungen gemacht:

Ergebnis:

150 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Gegen sie wird nun wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt.

36 Fahrgäste verstießen gegen die Corona-Verordnung und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz

3 Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

1 Person verstieß gegen ausländerrechtliche Bestimmungen, da sie sich außerhalb ihres Duldungsbereichs aufhielt

Solche gemeinsamen Kontrollaktionen haben sich bewährt und tragen zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung und der Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln bei.

Weitere gleichgelagerte Aktionen sind bereits in der Planung und werden in regelmäßigen Zyklen an wechselnden Örtlichkeiten fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell