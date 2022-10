POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der Autobahn BAB 6 mit Verkehrsbeeinträchtigung

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 27-jähriger Mann durch einen Hundebiss verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Der Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Hund in der Plöck unterwegs, als in Höhe der Peterskirche ein nicht angeleinter Pitbull plötzlich auf den Hund des 27-Jährigen losgehen wollte. Der Mann stellte sich dazwischen und wurde so ...

mehr