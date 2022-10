POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigem Mädchen - Polizei bittet um Mithilfe

Dormagen (ots) - Am Freitagvormittag (21.10.), gegen 10 Uhr, wollte eine lebensältere Dormagenerin gerade eine Apotheke an der Röntgenstraße aufsuchen, als sie von zwei ihr unbekannten Frauen angesprochen wurde. Die beiden verwickelten sie kurz in ein Gespräch, während sie ihre Geldbörse in der Hand hatte. Als die Seniorin anschließend in der Apotheke bezahlen ...

mehr