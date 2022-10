POL-NE: Mutmaßliche Trickdiebinnen bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Dormagen (ots) - Am Samstag (22.10.), gegen 03:30 Uhr, fanden die Beamten in Dormagen an der Straße "Am Rath" zwei brennende Mülltonnen vor. Warum die Mülltonnen in Brand gerieten, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Experten der Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Der Landrat des Rhein-Kreises ...

