POL-NE: Zwei brennende Mülltonnen

Dormagen (ots) - Am Samstag (22.10.), gegen 20:10 Uhr, hielten sich zwei Jugendliche in Dormagen an der Straße "Am Stellwerk" in Richtung "Ahornweg" auf, als sie von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden. Nach ersten Erkenntnissen sollten sie der männlichen Person auf einen Garagenhof in der Nähe folgen. Dort bedrohte er die beiden mit einem Butterfly-Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Während ...

mehr