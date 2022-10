POL-NE: Pkw Audi entwendet - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Am Freitag (21.10.) ereignete sich gegen 20:00 Uhr an der Kreuzung Venloer Straße / Geulenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Neusserin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Neusser Weyhe und bog nach rechts in die Venloer Straße ab. Nach eigenen Angaben sah sie den 73-jährigen Neusser nicht, welcher als Fußgänger die Venloer Straße in Richtung Neusser Weyhe an der dortigen Ampel überquerte, da ...

mehr