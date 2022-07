POL-OG: Kehl - In Mobilfunkgeschäft eingebrochen

Bühlertal (ots) - Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin kam es am Sonntagmorgen auf der L83. Die 31-Jährige war gegen 10:15 Uhr in Richtung Bühlertal unterwegs, als sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt die Kontrolle über das Motorrad verlor, dabei einen Abhang hinunterstürzte und schließlich mit einem Baum kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Frau schwer verletzt und in die ...

