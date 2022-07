Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Riskante Ausfahrt

Steinach (ots)

Selten mussten die Beamten des Polizeireviers Haslach so mit dem Kopf schütteln wie am Samstagmittag. Während der Streife stellten sie vor sich einen 39-jährigen Rollerfahrer fest, zwischen dessen Beinen ein kleines Kind stand und sich am Lenker festhielt. Das Kind trug außer einem übergroßen Helm keinerlei Schutzkleidung, was den Fahrer nicht davon abhielt, bis auf 80 km/h zu beschleunigen. Nach dem Anhaltevorgang zeigte sich der Kindesvater völlig uneinsichtig und wies zudem jede Form der Beratung zu geeigneten Sicherungssystemen sowie Unterstützung bei der Abholung vom Kontrollort ab. Stattdessen wollte er bei Temperaturen über 30 Grad mit dem Kind mehrere Kilometer nach Hause laufen und gab hierfür den um Sicherheit bemühten Ordnungshütern die Schuld.

Zum Wohle des Kindes wurde dessen Mutter verständigt und gebeten, beide abzuholen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei. Zudem sollte ein Bericht an die Führerscheinstelle sicherstellen, dass der Vater in Zukunft von derartig lebensgefährlichen "Beförderungen" seines Kindes absieht.

/hg /ya

