POL-OG: Biberach - Hetzjagd mit Körperverletzungen

Biberach (ots)

Eine Auseinandersetzung aufgrund gestohlenen Diebesguts hatte am Sonntagmittag eine Verfolgung und Körperverletzungen zur Folge. Ein 18-Jähriger gab an, am vergangenen Freitag von einem Gleichaltrigen beklaut geworden zu sein. Als er am Sonntag dessen Wohnanschrift aufsuchte, um sich das Diebesgut wieder zurückzuholen, wurde er von dem 18-Jährigen und dessen Vater in der Kastanienstraße bis zur Ecke Eichenstraße zu Fuß und mit einem Fahrzeug verfolgt. Daraufhin wurde er von seinem gleichaltrigen Streitgegner körperlich angegangen und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Angreifer müssen mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

