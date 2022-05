Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Illegale Beschäftigung beim Bau eines Einfamilienhauses in Petershagen bei Berlin

Frankfurt (Oder) (ots)

Am 24.05.2022 führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) eine Prüfung auf einem Bauvorhaben in Petershagen bei Berlin durch. Es handelte sich um ein Einfamilienhaus, welches noch nicht bewohnt ist. Beim Betreten des Grundstückes wurden fünf Bürger in Arbeitssachen bei Erdarbeiten und der Installation einer Regenwasseranlage angetroffen.

Einer der fünf Arbeiter war der Bauherr selbst. Die anderen vier waren moldauische Bürger, wovon sich drei mit ihren Reisepässen vor Ort ausweisen konnten. Den Reisepass des vierten Bürgers brachte die Ehefrau des Bauherrn später von ihrer Wohnung aus Berlin direkt zur Polizeistelle in Erkner, wo die Vernehmungen mittels Dolmetscher zum Sachverhalt stattfanden.

Bei allen vier moldauischen Bürgern ergab sich durch die illegale Arbeitsaufnahme in Deutschland der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Es wurden die entsprechenden Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Die Pässe wurden mit der Auflage eingezogen, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden, wo über die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen entschieden wird.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell