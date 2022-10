POL-NE: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots) - Am Sonntag (23.10.) kam es in Neuss-Uedesheim in den frühen Morgenstunden zu einer weiteren Sprengung eines Geldautomaten im Rhein-Kreis Neuss. Gegen 03:16 Uhr wurde durch Anwohner eine Detonation aus dem Bereich des SB-Centers der Sparkasse Neuss gemeldet. Nach Zeugenaussagen seien drei Männer an der Tat beteiligten gewesen und hätten sich nach ...

mehr