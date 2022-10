Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneute Geldautomatensprengung - Täter mit silberfarbenen PKW flüchtig

Neuss (ots)

Am Sonntag (23.10.) kam es in Neuss-Uedesheim in den frühen Morgenstunden zu einer weiteren Sprengung eines Geldautomaten im Rhein-Kreis Neuss.

Gegen 03:16 Uhr wurde durch Anwohner eine Detonation aus dem Bereich des SB-Centers der Sparkasse Neuss gemeldet.

Nach Zeugenaussagen seien drei Männer an der Tat beteiligten gewesen und hätten sich nach Tatausübung mit einem silberfarbenen Fahrzeug, vermutlich BMW, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Koblenzer Straße entfernt.

Durch die Detonation entstand Sachschaden. Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Angaben zur Beute und zum Sprengmittel können zur Zeit nicht gemacht werden, beides ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss geführt werden und zur Zeit am Tatort noch andauern.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tatausführung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell