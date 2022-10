Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW und einer schwer verletzten Person

Neuss-Korschenbroich (ots)

Am Samstag, 22.10.22, 14:05 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Korschenbroicher mit seinem LKW samt Anhänger die L 361 aus Richtung Korschenbroich kommend in Richtung A 46. An der Kreuzung L 361 / K 8 beabsichtigte er nach links auf die K 8 abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das gesamte Gespann während des Abbiegevorgangs nach rechts um. Die Ladung des LKW und des Anhängers, welche aus Holzscheiten bestand, verteilte sich auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem RTW einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Beseitigung der Ladung und Aufrichten und Abschleppen des Gespanns wurde die Unfallstelle bis 17 Uhr gesperrt. An dem Gespann entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Kl.

