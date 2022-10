Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige flüchten

Korschenbroich (ots)

Am Freitagabend (21.10.), gegen 20:55 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zu einem Reihenendhaus in Korschenbroich-Steinhausen. Die Bewohner befanden sich bereits im Schlafzimmer im Obergeschoss, als sie laute Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahmen. Auf der Treppe kam einem der Bewohner der unbekannte Tatverdächtige entgegen. Dieser blendete den Bewohner mit einer Taschenlampe und flüchtete sofort zurück in das Erdgeschoss und aus dem Haus. Der Bewohner konnte außerhalb des Hauses noch Stimmen hören, so dass davon ausgegangen wird, das sich ein zweiter Tatverdächtiger außerhalb des Hauses befand. Der flüchtige Tatverdächtige war männlich, ca. 170 - 180 cm groß und von sportlicher Statur. Die Beamten konnten feststellen, dass der Rollladen der Terrassentür halb hochgeschoben, die Tür jedoch nicht geöffnet wurde. Stattdessen wurde das Fenster des Gästebades aufgehebelt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(sto)

