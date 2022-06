POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 22.06.2022 kam es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Grimsehlstr. in Einbeck, als ein bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummmer 31 ordnungsgemäß geparkten Pkw der 27-jährigen Halterin touchierte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem geparkten schwarzen Volvo mit ...

