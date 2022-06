Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 22.06.2022 kam es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Grimsehlstr. in Einbeck, als ein bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummmer 31 ordnungsgemäß geparkten Pkw der 27-jährigen Halterin touchierte und sich von der Unfallstelle entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem geparkten schwarzen Volvo mit Holzmindener Kennzeichen entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

